Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду подписал постановление о введение новой социальной услуги для инвалидов и пожилых россиян. Теперь им будет легче получить помощь социальных ..

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду подписал постановление о введение новой социальной услуги для инвалидов и пожилых россиян. Теперь им будет легче получить помощь социальных работников.Прежде социальным работникам приходилось брать командировку, чтобы ухаживать за людьми, находящимся в пансионатах и других специальных учреждениях. Это существенно замедляло и затрудняло процесс оказания помощи. В связи с этим в России и появилась новая услуга – сопровождение соцработником людей, находящихся в медицинских учреждениях, передаёт телеканал "".