17 декабря в Wink состоится премьера захватывающего художественного фильма о тайнах самой глубокой скважины на Земле — «Кольская сверхглубокая». Главные роли в картине исполнили Милена

17 декабря в Wink состоится премьера захватывающего художественного фильма о тайнах самой глубокой скважины на Земле — «Кольская сверхглубокая». Главные роли в картине исполнили Милена Радулович, Никита Дювбанов, Николай Ковбас и Сергей Иванюк. В основу фильма легла история о глубочайшей скважине на Земле — Кольской сверхглубокой, которая была построена в СССР в Мурманской области. На