Проект предполагает сохранение «зелёных зон» - 80%. При этом площадь застройки не превысит 3% от 28 гектаров территории сквера.

Сегодня во Дворце детского юношеского творчества московские архитекторы бюро «Реформа» представили макет благоустройства парка у ДТЮ.Проект предполагает сохранение «зелёных зон» - 80%. При этом площадь застройки не превысит 3% от 28 гектаров территории сквера. В визуализированном варианте представлены два пруда, спортивная зона, детские площадки и многое другое. Предусмотрены надземная и подземная парковки на 400 мест.Руководитель компании-проектировщика Иван Бакушин напомнил, что в ходе работы над концепцией общественного пространства разработчики провели десятки дискуссий с экспертами в области архитектуры, ландшафтного дизайна, экологами, урбанистами, общественниками и гражданскими активистами.Обсуждения проводились в формате фокус-групп, а также на специально созданном . Проектанты обработали почти 3 000 анкет горожан.Напомним, что согласно макету, вдоль реки Лыбедь появится вписанная в природный ландшафт набережная. Система спортивных и детских площадок, предназначенная для активного отдыха владимирцев, будет состоять из нескольких кластеров.Территория вокруг Леонтьева родника, который сейчас ежедневно посещает до 500 человек, будет благоустроена без ущерба для источника. Рядом с ним предлагается разместить открытый павильон. На подъёме к улице Мира планируется оборудовать видовую площадку, с которой будет открываться вид на исторический центр Владимира через долину Лыбеди.«Завершен важный, но лишь первый этап работы над проектом. Своими силами Владимиру будет непросто реализовать этот масштабный проект. Теперь мэрия начинает работу по поиску источников финансирования, в том числе с помощью вхождения в федеральные и региональные программы», - резюмировали в пресс-службе горадминистрации.Добавим, что в ходе голосования жители выбрали название общественному пространству - «Старые сады».