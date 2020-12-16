От призового места его отделило буквально несколько секунд.

В швейцарском Давосе завершился третий этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км свободным стилем. Первые четыре места у россиян. Замыкает четверку лидеров муромский спортсмен Иван Якимушкин. От призового места его отделило буквально несколько секунд. Сообщает .Выиграл гонку Александр Большунов (Архангельская область) 32.46.4, второе место у Андрея Мельниченко (Красноярский край) +32.2 секунды, третье место у Артема Мальцева (Нижегородская область/Республика Мордовия) +39.5 секунды.