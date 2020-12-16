Представители МВД России сообщили, что число проживающих в стране мигрантов сократилось почти в два раза. Если прежде их количество составляло от девяти до 11 миллионов человек, то в ..

Представители МВД России сообщили, что число проживающих в стране мигрантов сократилось почти в два раза. Если прежде их количество составляло от девяти до 11 миллионов человек, то в настоящее время – около 6,3 миллиона.В ведомстве отметили, что большинство из них приехали в Россию на заработки и проживают в крупных городах. При этом вид на жительство или разрешение на временное пребывание есть лишь у порядка миллиона мигрантов. Ещё 1,3 миллиона приезжих работают в стране по патентам, сообщает телеканал "".