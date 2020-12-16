Об этом сообщил замгубернатора Сергей Шевченко.

Власти Владимирской области продлят запрет на проведение новогодних корпоративов в заведениях общественного питания до 15 января 2021 года. Об этом сегодня, 16 декабря, на еженедельном «коронавирусном» брифинге рассказал замгубернатора Сергей Шевченко.Решение принято по результатам заседания регионального оперштаба по борьбе с ковидом.В обладминистрации отметили, что следят за барами и кафе, которые рекламирую новогодние мероприятия, несмотря на введённые ограничения.Напомним, что ранее также до 15 января в регионе