Оно поможет упростить процесс лечения и позволит применять новые методики в лечении.

Новые возможности для пациентов. В областном клиническом онкологическом диспансере в рамках Национального проекта "Здоровье" появилось новое эндоскопическое оборудование.Антон Николаев, врач-эндоскопист эндоскопического отделения "Областного клинического онкологического диспансера": «Оборудование все закуплено экспертного класса. Что это подразумевает? Выполняются у нас видеобронхоскопия, видеогастроскопия и видеоколоноскопия. На всех аппаратах есть возможность осмотров в узком спектре, что позволяет выявлять новообразования в трахеи, желудке, пищеводе, двенадцатиперстной кишке на ранних стадиях».Эндоскопическоеотделение ежедневно выполняет широкий спектр диагностических и лечебных вмешательств на органы пищеварительной и бронхолегочной систем. И новое оборудование как нельзя кстати. Оно поможет упростить процесс лечения и позволит применять новые методики в лечении. К примеру, теперь удалять небольшие новообразование можно амбулаторно. Всё лечение проходит бесплатно по полису ОМС.Павел Орлов, заведующий эндоскопическим отделением "Областного клинического онкологического диспансера": «Новое оборудование в разы увеличивает диагностику. У нас огромные возможности по обнаружения этих новообразований именно на ранних стадиях, чтобы пациент мог быть прооперирован не открыто, не в хирургическом отделении, а в рамках эндоскопического отделения, внутрипросветно».Екатерина Шувалова