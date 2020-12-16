Разводят владимирцев на миллионы. Полиция сообщает: во Владимирской области больше 220 новых фактов дистанционного мошенничества. Суммарный ущерб превысил 26 млн рублей. Жертвами
<a href="https://33live.ru/novosti/16-12-2020-otdali-moshennikam-milliony-rublej.html" target="_blank">Отдали мошенникам миллионы рублей</a> - Разводят владимирцев на миллионы. Полиция сообщает: во Владимирской области больше 220 новых фактов дистанционного мошенничества. Суммарный ущерб превысил 26 млн рублей. Жертвами
[url=https://33live.ru/novosti/16-12-2020-otdali-moshennikam-milliony-rublej.html]Отдали мошенникам миллионы рублей[/url] - Разводят владимирцев на миллионы. Полиция сообщает: во Владимирской области больше 220 новых фактов дистанционного мошенничества. Суммарный ущерб превысил 26 млн рублей. Жертвами