Разводят владимирцев на миллионы. Полиция сообщает: во Владимирской области больше 220 новых фактов дистанционного мошенничества. Суммарный ущерб превысил 26 млн рублей. Жертвами

Разводят владимирцев на миллионы. Полиция сообщает: во Владимирской области больше 220 новых фактов дистанционного мошенничества. Суммарный ущерб превысил 26 млн рублей. Жертвами преступников становятся граждане разного возраста. Так на удочку мошенников попался 57-летний владимирец. Мужчина перевел злоумышленникам более 1 миллиона. О случившемся рассказала дочь потерпевшего. По словам девушки, мошенники представились сотрудниками банка и заявили, что