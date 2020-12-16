Злоумышленники похитили 30 литров бензина из бензобака автомобиля. Также один из фигурантов совершил семь краж из хозяйственных построек.

В ОМВД России по Петушинскому району поступило несколько сообщений о хищениях из хозяйственных построек, расположенных на территории города Костерево. Во всех случаях злоумышленник, взломав входные двери, проникал внутрь и похищал имущество. Предметом преступного посягательства стали несколько электрических самоваров, более 250 метров электрокабеля, глубинные насосы, пневматическая винтовка, алкогольная продукция, латунные краны, автомобильные колеса.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, 18-летнего местного жителя.В ходе следствия было установлено, что похищенные самовары фигурант сминал, а провода обжигал, после чего сдавал все в пункт приема металла в городе Петушки. Вырученные за сданный металл деньги он тратил на собственные нужды.Также следователями во взаимодействии с оперативниками установлена причастность фигуранта к иным преступлениям.В декабре прошлого года обвиняемый похитил у своей матери 42 000 рублей, которые потратил на покупку подержанного авто, в январе текущего года вместе со своим 16-летним приятелем похитили 30 литров бензина из бензобака автомобиля, припаркованного на одной из улиц в Костерево, а в марте угнал автомобиль местного жителя, который впоследствии оставил в лесополосе.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ и ст. 166 УК РФ, направлены в суд для рассмотрения по существу.