В ноябре и декабре на территории региона зарегистрировано свыше 200 фактов хищений денег с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Несмотря на масштабную работу, проводимую сотрудниками полиции, граждане продолжают попадаться на уловки мошенников.В ноябре в разных районах Владимирской области зарегистрировано более 160 фактов мошенничеств и хищений с банковских счетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Суммарный ущерб превысил 26 млн рублей. Жертвами преступников становятся граждане разного возраста.В Ковровском районе 68-летняя местная жительница в одной из популярных социальных сетей познакомилась с мужчиной, представившимся врачом, работающим в одном из иностранных государств, и планирующим переезд в Ковров, чтобы открыть свою клинику. Деньги на дорогу он попросил у потерпевшей. За нескольких недель разными суммами женщина перевела ему 272 000 рублей. Узнав о данном факте, дочь женщины настояла на прекращении переводов и обращении в полицию.Недавно владимирскими полицейскими задержан аферист, который в переписке с мужчиной притворялся девушкой и лишил местного жителя 680 тысяч рублей.31-летняя жительница Кольчугино передала мошеннику, который представился сотрудником банка, данные банковской карты, в результате чего на её имя был оформлен кредит в сумме 190 000 рублей.В Гусь-Хрустальном районе в полицию обратилась 22-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником брокерской компании и предложил заработать на электронной бирже. Стартового капитала у девушки не было, и злоумышленник убедил её оформить кредит на сумму 140 000 рублей, которые впоследствии девушка перевела на счет мошенника.32-летней жительнице Мурома на сотовый телефон позвонил неизвестный гражданин и, представившись сотрудником банка, сообщил, что ей одобрен кредит в сумме 250 000 рублей. Женщина пояснила, что заявку она не подавала и кредит ей не нужен. Собеседник убедил, что для предотвращения хищения денежных средств необходимо оформить «зеркальный кредит» и вернуть деньги банку. На протяжении всего времени, пока потерпевшая шла к банкомату, с ней непрерывно на связи находился лжесотрудник банка и давал указания. Сняв деньги со своего счета, женщина внесла их на названные мошенником номера телефонов. Когда на следующий день потерпевшая позвонила в банк уточнить, закрыт ли кредит, сотрудник банка сообщила, что на ее имя действительно был одобрен кредит на указанную сумму и он не погашен. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.Пострадал от действий лжесотрудников банка и 57-летний житель города Владимира, который перевел мошенникам более 1 000 000 рублей.Пострадавший и его дочь призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.Уже в декабре зарегистрировано свыше 65 фактов хищений денег, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гражданам и напоминают несколько простых правил, которые помогут избежать финансовых потерь:- если вам поступил звонок из какой-либо организации, и собеседник сообщает о, якобы, подозрительных операциях по счету, предлагает оформление кредита онлайн и при этом просит назвать все данные карты, прекратите разговор, даже если номер кажется знакомым. Убедиться в том, что с вами говорил сотрудник именно той организации, принадлежность к которой была озвучена, очень просто, связавшись по официальному номеру телефона организации.- никому не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем более -пароли от них;- приобретая товары через торговые интернет-площадки, пользуйтесь только проверенными сайтами;- не переводите предоплату за покупку незнакомым людям;- не переходите по неизвестным ссылкам, которые присылают в месседжерах или социальных сетях;Регулярно напоминайте своим пожилым родственникам о необходимости сохранять бдительность и быть внимательными!Если понимаете, что прервали разговор с мошенником или все же стали его жертвой – позвоните и сообщите об этом в полицию как можно раньше!С подробной информацией о том, как не стать жертвой мошенничества, можно ознакомиться на официальном сайте УМВД России по Владимирской области и официальном сайте МВД России.Также, правоохранители напоминают: