Исполнительный директор НИЦ Здоровое питание Зинаида Медведева рассказала, что популярная среди россиян гречневая каша является практически суперпродуктом. Привычное многим блюдо ..

Исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание" Зинаида Медведева рассказала, что популярная среди россиян гречневая каша является практически "суперпродуктом". Привычное многим блюдо обладает множеством полезных свойств.По словам Медведевой, гречка содержит много белка, железа, селена и важного для иммунитета цинка. Эти вещества также делают кашу полезной для органов пищеварения. Кроме того, недавние исследования выявили способность гречневой крупы понижать уровень сахара в крови и укреплению сердечно-сосудистой системы. В частности, она помогает улучшить проводимость нервных волокон сердца, сообщает телеканал "".