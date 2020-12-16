Виртуальный мир азартных игр находится под постоянным контролем.

Вулкан Россия казино в свете нового законопроекта

Уполномоченные органы и представители власти на территории Российской Федерации на регулярной основе вносят изменения, которые благоприятно влияют на интересы игроков.

В данной статье рассмотрим законопроект, который был окончательно принят на очередной сессии Госдумы РФ. Речь идет о контроле виртуальных клубов. Закон № 313-ФЗ раскрывает все карты относительно организации проведения финансовых транзакций в казино. Операторы интернет-заведений, подпадающие под юрисдикцию Российской Федерации, обязаны подчиняться нормативно-правовому акту. К данной категории относится знаменитое развлекательное казино Вулкан Россия с огромным количеством поклонников.

Обзор изменений в законе № 313-ФЗ

Главными изменениями, которые прописаны в ФЗ № 313, предусмотрены решения проблем, возникших за эти годы. Первым пунктом можно считать несовершенство налоговой базы в отношении пользователей. Любой желающий испытать прилив адреналина может получить хороший выигрыш. Теперь данный финансовый доход будет облагаться налогом.

В азартных заведениях используется нетрадиционная валюта (фишки). При обмене подобных единиц на реальную валюту будет использоваться специальная контрольно-кассовая техника. Сама процедура ничем не отличается от прежней. Теперь все правила более тщательно прописаны. Дополнительных манипуляций не предвидится.

В подписанном президентом законе № 313-ФЗ имеются поправки. Все они значительно повлияли и упростили деятельность операторов. Ранее при выписке кассового чека, необходимо было указать следующие данные:



фамилию, имя и отчество;



паспортные данные;



номер ИИН.



Теперь таких трудностей нет, достаточно выбрать всего один пункт и все. Строгости и обязательного выбора данных нет.

Все указанные нововведения и поправки вступят в силу с января. Касаются они азартных заведений, попадающих под закон Российской Федерации.

Денежные операции для начала игры с вложениями

Перед тем, как получить свой выигрыш, необходимо его заработать. Сделать это весьма непросто, но реально. Чтобы добиться успеха, для начала пройдите регистрацию. Затем останавливайтесь на тех автоматах, которые позиционируются как щедрые (показатель RTP от 96%).

Пользуйтесь одной системой для транзакций во избежание дополнительных проверок со стороны администрации клуба. Не забывайте, что рано или поздно придется пройти процедуру верификации личности. Опытные игроки советуют сделать это в момент регистрации.

Закон 313-ФЗ говорит о том, что все игровые заведения находятся под контролем. Если не совершать мошеннических действий и предоставлять только качественные услуги, репутация казино не пострадает, как показывает на практике Вулкан Россия.