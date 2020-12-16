Редакция женского журнала myjane.ru совместно с экспертами рынка товаров для сна составили собственный рейтинг матрасов для детей всех возрастов.

Редакция женского журнала совместно с экспертами рынка товаров для сна составили собственный рейтинг матрасов для детей всех возрастов.Рейтинг детских матрасов для новорожденныхВ магазинах Москвы часто покупают жесткие изделия Baby Dream 6 фабрики Dreamline и Baby Classic от "Райтон". Обе модели на кокосе с чехлами из хлопка. Товары хорошо подходят для кроваток новорожденных благодаря натуральному, гипоаллергенному волокну.Лучшие детские матрасы от 1-3 летДля малышей после года и до трех рекомендуют Baby 1 "Доктора Бобыря" на кокосовой койре и Sandwich Hard от Beautyson. В последнем к кокосу производители добавили плотный пенополиуретан, он немного снизил цену, но не повлиял на качество.Рейтинг детских матрасов от 3 летВыбрать матрас ребенку от 3 лет можно из этих или похожих моделей – "Сорванец" от Dimax и Kids Comfort от "Орматек". Обе двусторонние с поверхностью средней жесткости и второй – пожестче. Ортопедические и анатомические качества товарам придают кокос и искусственный латекс. У "Орматек" между слоями – пружины.Матрасы для детей от 7-10 летBaby Eco Hard TFK от Comfort Line и Baby Duo TFK фабрики Benartti. Оба варианта на независимых пружинах TFK, кокосовой койре и пенополиуретане. У Benartti толщеэластичные слои из пены, и жесткий кокос производители сверху застелили пенополиуретаном, что сделало сторону на койре комфортнее.Матрасы для подростковПопулярные двусторонние настилы средней и умеренной жесткости – "Гений Макси" от Dimax и Junior Springless у Dreamline. В первом варианте ортопедические качества придают пружинный блок и кокос, анатомические – латекс. Во втором спину хорошо держит твердая кокосовая койра, пружинит – искусственный латекс.Какой матрас лучше выбрать для ребенкаДля любого возраста изделия должны быть из безопасных для здоровья материалов, поэтому главный совет от экспертов – брать товары только у проверенных производителей, которые смогут предоставить все необходимые сертификаты качества.