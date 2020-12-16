Смотрите в итоговом выпуске дня.
Смотрите в итоговом выпуске дня.
- Как в сказке Диккенса.
Новогоднее чудо для бабушки РУфы. Подписчики инстаграм-блогера собрали деньги на квартиру для пенсионерки из Суздальского района.
- Ковровская ОЭЗ.
В Ковровском районе появится завод на солнечной энергии. Новости инвестиционного конгресса в Доброграде.
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Каким будет парк у Дворца детского юношеского творчества во Владимире? Разработчики показали макет будущей зоны отдыха.
- Инвестиционный конгресс в Ковровском районе. Какие предприятия появятся в особой экономической зоне.
- И судьба могилы хирурга Орлова- кто будет ухаживать за захоронением?