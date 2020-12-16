Пандемию коронавирусной инфекции Москва проходит с минимально возможными потерями. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

Пандемию коронавирусной инфекции Москва проходит с минимально возможными потерями. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.Коронавирус стал тяжелейшим ипытанием для Москвы и ее жителей, отметил градоначальник. Благодаря самоотверженному труду людей, прочной системе здравоохранения и диверсифицированной экономике город проходит через испытание с минимально возможными для этого потерями, сказал Собянин.Он выразил надежду, что масштабная вакцинация от коронавируса поможет справиться с распространением заболевания. В то же время Собянин напомнил, что важно помочь жителям столицы и предпринимателям преодолеть последствия пандемии – социальные, медицинские, психологические и экономические.Напомним, что из бюджета Москвы были экстренно выделены резервные средства на закупку вакцины от COVID-19. В 2021 году на эти цели дополнительно направят 10 миллиардов рублей.За последние сутки в Москве зафиксировано 5 028 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель за последние несколько недель. За время пандемии от COVID-19 в столице умерли более 10 тысяч человек.