Мэр столицы Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы. Одной из главных тем стала борьба с пандемией коронавируса.

Мэр столицы Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы. Одной из главных тем стала борьба с пандемией коронавируса.В уходящем году Москва, Россия и все человечество столкнулись с самой масштабной за последний век эпидемией, отметил Собянин. Это коснулось каждой семьи и стало испытанием для общества, добавил градоначальник.Принимаемые в Москве решения по борьбе с коронавирусом основаны на опыте других стран и городов, а также анализе возможностей российской столицы, подчеркнул мэр. Он напомнил, что в режиме повышенной готовности город живет уже 10 месяцев.Этот вариант стал "самым оптимальным путем здравого смысла", подчеркнул Собянин. Он позволил принимать решения по борьбе с эпидемией, но сохранить нормальную городскую жизнь, передает слова мэра Агентство городских новостей "Москва".Из-за пандемии более миллиона школьников перешли на дистанционный режим обучения. Это не помешало им нормально завершить учебный год, сказал градоначальник.В период пандемии городские службы провели огромную работу по дезинфекции улиц, жилых домов, больниц, помогли подготовить медицинские учреждения для борьбы с COVID-19, сказал мэр. Справился и столичный общественный транспорт: объемы перевозок снизились, но частота движения сохранилась."Информационные технологии оказались незаменимыми, когда в кратчайшие сроки потребовалось выплатить материальную помощь миллионам горожан и организовать контроль соблюдения режима самоизоляции", – подчеркнул градоначальник.Промышленный сектор Москвы оперативно перестроил работу под потребности времени. В кратчайшие сроки был организован выпуск лекарств, средств индивидуальной защиты и оборудования, сказал Собянин.Ранее Мосгордума в окончательном чтении закон о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ внес Сергей Собянин. Закон одобрен с учетом поправок, которые увеличивают социальные расходы.