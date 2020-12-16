Установлено, что участники организованной группы, под видом осуществления легальной фармацевтической деятельности осуществляли незаконный сбыт лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующее вещество...

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконном сбыте лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующее вещество.В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с 2016 по 2019 год участники организованной группы, под видом осуществления легальной фармацевтической деятельности, осуществляли незаконный сбыт лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующее вещество. Так, злоумышленники, являясь сотрудниками аптечных пунктов, продавали неопределенному кругу наркозависимых лиц лекарственные препараты, которые подлежат предметно-количественному учету.В целях сокрытия своей нелегальной деятельности злоумышленники уничтожали товарные накладные и вносили изменения в наименование и цену препаратов в программном обеспечении рабочих компьютеров.В ходе личных досмотров соучастников, а также обысков в помещениях аптечных пунктов и по местам проживания обвиняемых, сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве обнаружены и изъяты ампулы, флаконы, блистерные упаковки с веществами в виде таблеток, а также порошки и жидкости, которые были изъяты из незаконного оборота и направлены на исследование. Согласно заключению эксперта все изъятые препараты содержат в своем составе сильнодействующее вещество – трамал, общей массой около 3 килограммов.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».Следствие насчитывает не менее 12 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.К уголовной ответственности привлечена организатор группы, а также шесть ее активных участников. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Головинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-89-78