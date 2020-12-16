Каждый год выпускники российских школ сдают Единый государственный экзамен по основным дисциплинам. Дни.ру собрали наиболее частые вопросы и составили для читателей тест по русскому языку.

Каждый год выпускники российских школ сдают Единый государственный экзамен по основным дисциплинам. "Дни.ру" собрали наиболее частые вопросы и составили для читателей тест по русскому языку.Единый государственный экзамен стали повсеместно проводить с 2008 года. С тех пор у него появились как убежденные сторонники, так и ярые противники. Последние утверждали, что традиционная форма оценки знаний превратилась в примитивный тест по русскому языку, математике и другим предметам.Несмотря на это у ЕГЭ есть плюсы. Выпускники, проживающие в провинции, получили шанс показать себя и подать документы в крупнейшие вузы. Кроме того, проверка результатов занимает всего несколько дней благодаря компьютерам. "Дни.ру" предлагает Вам освежить школьные знания и пройти тест по русскому языку.