Британские ученые из Кембриджского университета выявили взаимосвязь между депрессией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в ..

Британские ученые из Кембриджского университета выявили взаимосвязь между депрессией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в рамках которого специалисты изучили медицинские карты более 500 тысяч человек.Эксперты спрашивали у них о симптомах депрессии и в зависимости от ответа присваивали пациентам баллы. Чем тяжелее были симптомы, тем выше был бал. Выяснилось, что в течение следующих 10 лет среди тысячи людей с наиболее высокими баллами произошел 21 сердечный приступ и 15 инсультов, сообщает телеканал "".