Протесты предпринимателей в центре Киева координируются бывшим президентом Петром Порошенко. Программа-максимум – новый майдан, который позволит старой элите вернуться к власти. Об этом сообщают украинские СМИ.

Протесты предпринимателей в центре Киева координируются бывшим президентом Петром Порошенко. Программа-максимум – новый майдан, который позволит старой элите вернуться к власти. Об этом сообщают украинские СМИ.Журналисты обратили внимание, что главным лицом протеста является Сергей Доротич. Он называет себя лидером "Save ФОП" – движения в защиту прав предпринимателей.Украинское издание "Апостроф" напомнило, что с 2015 года Сергей Доротич был членом нескольких общественных советов, в том числе при Министерстве экономического развития. По данным журналистов, предприниматель находится в хороших отношениях с бывшим президентом Петром Порошенко."Взлет Доротича случился после того, как он (по его словам) абсолютно бескорыстно поддержал Евромайдан в 2013 году, предоставив звук для сцены", – пишет "Апостроф".Журналисты делают вывод: бывший президент пытается создать новые проблемы Владимиру Зеленскому. Оппозиция хочет показать, что глава государства не контролирует ситуацию в стране, пишет издание.Программа-максимум – новый Майдан в центре украинской столицы, предупреждают журналисты. По их словам, очередной государственный переворот позволит Порошенко и его команде вернуться к власти.На Украине все стабильно... зреет третий майдан - налоговый ����‍♀️ФОПы приняли решение начать сегодня "Налоговый Майдан" и разбить палаткиАтмосфера на Майдане незалежности в Киеве— Angelica Vysotskaya (@vysotskaya_lika)Украинские предприниматели начали акции протеста в Киеве 17 ноября. Они потребовали отозвать решение о введении кассовых аппаратов и отменить ограничения для малого и среднего бизнеса. Жесткие правила власти установили из-за пандемии коронавируса.Во вторник на площади Независимости предприниматели попытались установить палатки. Правоохранители их демонтировали. Около 40 полицейских получили травмы в столкновениях.