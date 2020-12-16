Отдел уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Ансатбаеву Жанар Кауметовну, 1972 года рождения...

Отдел уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Ансатбаеву Жанар Кауметовну, 1972 года рождения, местонахождение которой неизвестно с июня 2014 года.Приметы: азиатской внешности, на вид 40-45 лет, рост 165 см, полного телосложения, волосы черные короткие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499)320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22