В ходе прокурорской проверки установлено, что начисления производились, а услуга не была оказана.

В октябре-ноябре 2020 года Александровская прокуратура проверила работу регоператора по обращению с ТКО. В ряде населённых пунктов филиал «Хартии» начислил плату за вывоз мусора, но фактически услуга жителям не оказывалась. Об этом сообщает пресс-служба Владимирской прокуратуры.«Выявлен факт непринятия своевременных мер к произведению перерасчета платы ввиду её необоснованного начисления», - пояснили в надзорном ведомстве.В адрес директора компании было внесено представление, которое находится на рассмотрении.Аналогичные документы получили главы Каринского, Следневского, Андреевского и Краснопламенского сельских поселений. Причина – несоответствие площадок по сбору отходов требованиям законодательства. Вокруг контейнеров отсутствовали ограждения, а под ними твёрдое покрытие. Процесс устранения нарушений находится на контроле прокуратуры.Добавим, что по информации регоператора, в «Хартии» уже провели «работу над ошибками». Выяснилось, что счета были ошибочно выставлены новым платёжным агентом. При этом корректировка в квитанциях на оплату услуги произведена ещё до прокурорской проверки.