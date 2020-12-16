Эта постановка о взаимоотношениях людей искусства и власти.

Эта постановка о взаимоотношениях людей искусства и власти. Здесь они сталкиваются в очень нетипичном месте - психиатрическом отделении. Спектакль "о том, что это вечно, как колесо", - говорит режиссер постановки Алексей Чернобай.- Этот спектакль я посвятил памяти моего отца - Сергея Алексеевича Чернобай, основателя Кубанского казачьего хора. Но в спектакле нет ни слова ни об отце, ни о хоре. Все дело в том, что буквы, которые стоят в афише, в программке спектакля "ВХЛАМ." так расшифровывается. "ХЛАМ" - это художники, литераторы, актеры, музыканты. "В" - это власть».Ссылкана спектакль доступна для всех желающих в официальном сообществе Александровского театра "" и на их Ютуб-канале.