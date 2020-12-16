Работы планируется завершить к 25 декабря.

На территории посёлка Северный в Костроме установят дополнительные мусорные контейнеры.На перекрёстке возле улиц Пригородной и Флотской ёмкости для сбора ТКО уберут. Взамен на улице Запольной, вблизи дома № 35, появятся три контейнера и отсек для крупногабаритных отходов. Ещё четыре мусоросборника и бункер-накопитель поставят на улице Молвитинской у дома № 6/1 и по улице Пригородной.Работы планируется завершить к 25 декабря.Добавим, что ранее работники МКУ «СМЗ по ЖКХ» оборудовали в частном секторе областного центра 44 площадки для складирования твёрдых коммунальных отходов. Летом 2021 года эти работы продолжатся.