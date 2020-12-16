В ДТП в центре Владимира на Большой Московской пострадал ребёнок По сообщениям очевидцев, его экстренно увезла карета "скорой".

По сообщениям очевидцев, его экстренно увезла карета "скорой".На месте остались продуктовый фургон- рефрижераторс разбитым передним бампером. И, по-видимому, буквально вытолкнутый им на встречную полосу автомобиль "Мини-Купер" светлого цвета. По словам свидетелей, ДТП ребенок был пассажиром легковушки.По словам водителя грузового автомобиля, в какой-то момент он потерял управление. У машины отказали тормоза. На месте работают сотрудники ГИБДД. Авария стала причиной большого затора на самой центральной улице Владимира.Она случилась на том самом злополучном пешеходном переходе, возле областного Центра ИЗО, где 19-летний водитель "Лады Ларгус" не остановился перед пешеходным переходом. Скорость была такова, что девушка погибла на месте.Информация уточняется.