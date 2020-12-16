Из ветхого дома- в тёплую квартиру. Ветеран труда из Суздальского района Руфина Никитина отмечает новоселье. Замерзающей много лет пожилой женщине по сути, помогли всей страной- через сеть. И эта предновогодняя история- о силе доброты.

Из ветхого дома- в тёплую квартиру. Ветеран труда из Суздальского района Руфина Никитина отмечает новоселье. Замерзающей много лет пожилой женщине по сути, помогли всей страной- через сеть. И эта предновогодняя история- о силе доброты.3 старых пальто и валенки. И только потом- укрыться одеялом. Необходимый минимум, чтобы пережить ещё одну ночь. Руфина Александровна рассказывает: в морозы дома всегда ходила в верхней одежде. А под неё порой надевала всё, что есть из тёплых вещей.Руфина Александровна Никитина, ветеран труда:- 7-10 градусов тепла. Вот так я жила.* Очень холодно. Голову закутаю и шапками, и платком. А утром встаю, у меня нос ледянойВ феврале Руфине Никитиной исполнится 85. "Коммунальный экстрим"- давно не по силам. Старый дом трещит по швам. Из всех щелей сквозит. Аиз удобств- разве что электричество. Водопровода нет (воды ещё натаскать нужно), газа тоже. Еду готовила на плитке.- Вот в таких условиях последние 20 лет жила ветеран труда Руфина Александровна Никитина. В её ветхом доме- 2 печки. Но, с течением времени, и та, и другая пришли в негодность. Обогреть дом практически нереально.По словам Руфины Александровны, все зимние дни превращались в дежурство у печей.Руфина Александровна Никитина, ветеран труда:- По 2 с половиной часа сидела около печки, чтобы только неустроить пожара. Иначе всё загорится, не только я сгорю. Соседей всех спалю.К тяжёлому труду привыкла, подчёркивает Руфина Никитина. Жизнь "сладкой" не была. В далёком 67-ом развелась с мужем, поднимала дочерей, потом ухаживала за незрячей матерью и братом. Тогда и приехала в Хотенское. А сейчас пакует нехитрый скарб. Эти стены, пусть и родные, пожилая женщина покидает без сожаления. 20 минут пути. И вот он, её главный новогодний подарок.Квартира. Тёплая, уютная, своя. Комната, кухня, горячая вода, новая мебель. Добрыми "волшебниками" для Руфины Александровны стали московский блогер Елена Тришина и её подписчики.Руфина Александровна Никитина, ветеран труда:- Недели не прошло, как они такую гору свернули, в овраг, куда-то в яму, всю мою прошлую жизнь.Даже вспоминать про неё не хочу.Эта "хроника помощи" бабушке Руфе-на странице Елены в Инстаграм. Девиз ее блога- "здесь вы можете влиять на судьбы". Личное правило- помогать только после того, как всё увидит своими глазами. Об истории Руфины НикитинойЕлена узнала в сети, села на "ласточку" до Владимира и самостоятельно разыскала пожилую женщину. А потом начался "марафон доброты". Рекордный по срокам.Елена, блогер:Открыла сбор на своей странице в инстаграм, со своей аудиторией, которая же не первый год со мной, помогает людям попавшим в беду. Меньше чем за двое суток мы сумели собрать порядка 2 миллионов рублей на покупку квартиры для Руфины Александровны. Люди были в шоке от того, в каких условиях живёт ветеран труда в свои 84 года.Подписчики задаются вопросами: то есть о ситуации знали и чиновники?И почему не забирали дети? (Сама ветеран, кстати уверяет: «звали, не хотела стеснять»). Блогер Елена много лет в ресторанном бизнесе столицы. А её странице помощи уже 3 года. Каждая публикация- реальные истории. Больных малышей, инвалидов, ветеранов. По каждому случаю- обязательный отчёт. Елена публикует документы и банковские выписки. И она всегда на связи со своими героями. Руфине Александровне волонтёры оставили запас продуктов, купили новые вещи, помогли обустроиться. Вот новенький телевизор, а на видном месте- её снимки "из молодости", фото родителей. А ещё у Руфины Александровны впервые за последние годы появилась своя новогодняя ёлка. Символ чуда, которое иногда делают сами люди.Руфина Александровна Никитина, ветеран труда:- Чтобы всё у всех было хорошо. Хо-ро-шо. Крепкого здоровья всем, кто помог мне совершить такое счастье.Под занавес этого очень непростого года история Руфины Никитиной, пожалуй, воспринимается особенно светло. Просто ещё одному человеку стало немного теплее.Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир".