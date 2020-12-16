Новогодний флешмоб готовят ковровские автолюбители. 20 декабря автомобилисты зажгут традиционную автоёлку. Акция проходит на протяжении уже нескольких лет. Присоединиться к флешмобу может

Новогодний флешмоб готовят ковровские автолюбители. 20 декабря автомобилисты зажгут традиционную автоёлку. Акция проходит на протяжении уже нескольких лет. Присоединиться к флешмобу может любой желающий. Для этого всего лишь нужно подъехать к 16:00 на парковку ВНИИ “Сигнал”. Напомним, в прошлом году составить новогоднюю ёлку из собственных автомобилей пожелали более 100 автолюбителей. Приехал даже один мотоциклист. Все