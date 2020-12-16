Трицератопс, стегозавр, птеранодон и тираннозавр, по мнению главы округа Муром Евгения Рычкова, должны порадовать маленьких муромлян и их родителей.

Трицератопс, стегозавр, птеранодон и тираннозавр, по мнению главы округа Муром Евгения Рычкова, должны порадовать маленьких муромлян и их родителей в тревожное время, когда вся информация сконцентрирована вокруг пандемии. В комментариях люди оставляют восторженные отзывы и с нетерпением ждут появления травяных существ мезозойской эры. Однако местные жители боятся повторения неутешительной судьбы многих архитектурных объектов и наедятся, что к новинкам отнесутся бережно.