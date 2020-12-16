× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/16-12-2020-v-ofise-sobyanina-sdelali-zayavlenie-o-zakrytii-moskvy-iz-za-koronavirusa-.html" target="_blank">В офисе Собянина сделали заявление о закрытии Москвы из-за коронавируса </a> - Вопреки прогнозам десятков вирусологов, эпидемиологов и других специалистов, России не удалось выйти на плато по коронавирусу ни в октябре, ни в ноябре. Поэтому вопрос о возвращении к жестким ограничениям всё ещё витает в воздухе