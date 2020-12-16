Планируемую для вложения сумму назвали на открытии Владимирского инвестиционного конгресса.

В первый день работы Владимирского инвестиционного конгресса состоялась церемония открытия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Доброград-1».Как сообщает администрация Владимирской области, её создание должно дать импульс к развитию новых производств в Ковровском районе. Общим объём запланированных частных инвестиций - 17,7 млрд рублей.«На начальном этапе формируются кластер лёгкой промышленности, центр мембранных технологий, а также производство климатического оборудования, систем водоочистки и мебели», - добавили в обладминистрации.Уже заключены соглашения с пятью резидентами.«На этапе окупаемости инвестиций в Доброграде они освобождаются от уплаты пошлин, НДС, налогов на прибыль, на имущество, а также транспортного и земельного налогов», – отметил глава региона Владимир Сипягин.Добавим, что не только Доброград планируется превратить в территорию для вложений капитала. Готовится программа развития посёлка Вольгинский Петушинского района, который выступает площадкой для создания крупного фармацевтического кластера. Для резидентов ТОСЭР «Камешково» снижены ставки по налогу на прибыль, имущество, земельному налогу, тарифы страховых взносов, а также предусмотрены льготные коэффициенты по налогу на добычу полезных ископаемых.«В регионе для инвесторов установлены льготы по налогам на прибыль и имущество на срок до 2 до 7 лет, для крупных инвестпроектов земельные участки предоставляются без торгов. С 2021 года в области вводится инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций», - подчеркнули в пресс-службе Белого дома.