В суете предновогодних будней, главное, не забыть купить подарки любимым и близким.

Новый год совсем близко. Как создать праздничную атмосферу и удивить оригинальным подарком, узнала Юлия Болдина.В суете предновогодних будней, главное, не забыть купить подарки любимым и близким. Придумать оригинальный сюрприз помогут в магазине «Подаркино». Татьяна Шамшетдинова уверена, что «Новый год - время чудес». И стать волшебником может каждый.Татьяна Шамшетдинова, покупатель: «Мои дети очень любят "Басиков". Так как домашних животных у нас нет, то на этот раз заказали новогоднего котенка. Работа ведется и на заказ и в наличии Басики имеются. Коллегам присмотрела небольшие сувениры, но рассекречивать не буду. Могу сказать, что собираюсь на день рождение и присмотрела сладкий букетик и гелиевые шары».Праздничную атмосферу в доме могут создать и новогодние сувениры. А какой Новый год без символа наступающего года?! Плюшевых бычков точно хватит на всех. Множество игрушек, гелиевых шаров, необычных сладких букетов и открыток - праздничное настроение во всем.Наталья Дмитриева, владелец магазина "Подаркино": «Продажей товаров для праздника мы занимаемся более 20 лет, 16 из которых находимся на территории торгового центра "Мегаторг". В нашем отделе имеются мягкие игрушки ведущих российских производителей. Игрушки премиум-класса, как подарок они подходят детям и взрослым».Волшебство новогоднего праздника создают и детали, рассказывает Наталья Дмитриева. Подарочная упаковка тоже должна быть яркой и красивой, ведь под ней кроется самое сокровенное. Подарки из «Подаркино» - уже праздник.Юлия Болдина, Семен Карпов«Вести-Владимир».