По словам заявительницы, неизвестные лица заключили с ней договор займа на сумму 7,5 млн рублей сроком на один год с выплатой процентов, однако впоследствии не стали выплачивать денежные средства...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Якиманка задержали женщину, подозреваемую в хищении денежных средств путем мошенничества.В полицию поступило заявление от 48-летней москвички. По ее словам, неизвестные лица заключили с ней договор займа на сумму 7,5 млн рублей сроком на один год с выплатой процентов, предоставив в обеспечение по договору в виде залога квартиру стоимостью 15,7 млн рублей, расположенную на Большой Серпуховской улице. Однако впоследствии заемщики не стали выплачивать денежные средства, и потерпевшая попыталась вернуть свои деньги за счет квартиры, указанной в договоре займа в виде залога. Но выяснилось, что жилое помещение по решению суда возвращено бывшим владельцам. Материальный ущерб составил 7,5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Малая Ордынка установили и задержали одну из подозреваемых – 43-летнюю приезжую женщину.Установлено, что злоумышленница является организатором данного противоправного деяния. Вместе со своей родственницей ранее она заключила договор купли-продажи квартиры стоимостью 15,7 млн рублей и получила на нее свидетельство о собственности, в дальнейшем используя данную квартиру в виде залога. Но так как деньги за квартиру были выплачены лишь частично, жилплощадь по решению суда была возвращена прежним владельцам. Похищенными денежными средствами заявительницы злоумышленницы распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастницы данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60