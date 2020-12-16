Фигурант похитил деньги из кошелька потерпевшей, когда последняя отвлеклась.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В августе текущего года в полицию обратилась женщина, сообщившая о краже денег из её кошелька. Заявительница сообщила, что накануне проводила время в компании, покинув которую обнаружила пропажу 5 000 рублей. Среди тех, кто присутствовал в компании, были и незнакомые потерпевшей люди, которых она смогла описать.Сотрудники полиции, получив информацию, провели комплекс необходимых мероприятий, в результате которого установили личность и задержали фигуранта, который сознался в содеянном.Обвиняемый пояснил, что женщина в течение всего вечера регулярно проверяла наличие денег в кошельке. В момент, когда потерпевшая отвлеклась, злоумышленник воспользовался ситуацией и похитил деньги, после чего покинул квартиру и распорядился похищенным по своему усмотрению.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.