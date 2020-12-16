Во Владимире реализована программа подготовки к зиме на сумму в 450 миллионов рублей. Энергетики провели пресс-конференцию. Она была посвящена итогам прошедшей ремонтной компании.

Во Владимире реализована программа подготовки к зиме на сумму в 450 миллионов рублей. Энергетики провели пресс-конференцию. Она была посвящена итогам прошедшей ремонтной компании. Гендиректор Группы компании «Т Плюс» Андрей Вагнер отметил, что в сравнении с прошлым годом степень изношенности труб в областной столице снизилась. Андрей Вагнер, генеральный директор Группы компаний «Т Плюс»: В некоем пересчете,