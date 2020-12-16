Злоумышленники напали на женщину в подъезде дома на улице Ибрагимова, избили ее и похитили сумку, в которой находилось более 6500 долларов, 2500 рублей, мобильный телефон и банковские карты...

Оперуполномоченные УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы задержали подозреваемого в разбое.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение поступила гражданка с переломом ребра и растяжением связочного аппарата голеностопного сустава. Со слов потерпевшей, на нее было совершено разбойное нападение.Полицейскими установлено, что трое неизвестных напали на женщину в подъезде дома на улице Ибрагимова, избили ее и похитили сумку, в которой находилось более 6500 долларов, 2500 рублей, мобильный телефон и банковские карты. Сумма ущерба составила свыше полумиллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Цурюпы сотрудниками полиции был задержан один из подозреваемых – 28-летний житель Подмосковья.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния.