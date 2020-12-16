Никакого уголовного наказания не будет. Так считает детский омбудсмен Геннадий Прохорычев.

Ранее «33Live.Ru», что полиция проводит проверку по факту появившегося в «сети» видео, на котором сверстницы избивают девочку.УМВД по Владимирской области продолжает её проводить. Интересно, что заявлений о произошедшем в ведомство не поступало. Тем не менее имена участников драки установлены. Со слов нападавших, ссора произошла 9 декабря.Как пояснил детский омбудсмен Геннадий Прохорычев, работа ведётся не только с детьми, но и с родителями.«Я думаю, что подростков поставят на учёт. Многие из них не достигли возраста уголовной ответственности. Вред, нанесённый здоровью, легкий. Уголовной ответственности не будет», - предположил уполномоченный по правам ребёнка.Добавим, что процессуальное решение будет вынесено после окончания проверки.