Напомним, парк получил название "Старые сады" по результатам интернет голосования.

Макет городского парка у Дворца детского юношеского творчества сегодня представили во Владимире. Напомним, парк получил название "Старые сады" по результатам интернет голосования.Проект разрабатывает московское архитектурное бюро" Реформа" . Его руководитель Иван Бакушин заверил, что архитекторы постарались учесть все пожелания владимирцев. Главным из которых было оставить сады и пруды. Они станут основными элементами зеленой зоны. Не забыли проектировщики и о молодежи. Проектом предусмотрены площадки для паркура и для занятий воркаутом. Причем, парк не будет пустовать и зимой. Здесь построят здания, где взрослые и дети смогут найти занятия по душе. Но когда начнется строительство - неясно, нужно найти средства - около семисот миллионов рублей.Иван Бакушин, руководитель архитектурного бюро "Реформа" г. Москва:- Он рассчитан на все группы возрастные группы, которые есть , и все слои населения, то есть это от молодежи, которым мы сделали в западной части экстрим-парк, где они себя могут занять, То есть там есть те площадки, которых как мы анализировали во Владимире нет.