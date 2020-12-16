Петру Милованову всего 17, но его уже называют "человеком-оркестром".

Шанс ещё есть! Ковровский аккордеонист Петр Милованов выбыл из финала конкурса юных талантов на телеканале “Россия”, но зрители все ещё могут поддержать нашего земляка-виртуоза.Напомним, на всероссийском конкурсе "Синяя птица" исполнил легендарное "Libertango" композитора Астора Пьяццоллы. Петру Милованову всего 17, но его уже называют "человеком-оркестром". В его руках аккордеон способен воспроизвести звучание почти любого инструмента. К сожалению, в финал "Синей птицы" аккордионисту попасть не удалось. Но мы, жители Владимирской области, до 20 декабря всё ещё можем помочь Петру получить приз зрительских симпатий. Голосуем за ковровчанина через бесплатное смс-голосование и в сети “ВКонтакте” в приложении "Синяя птица".