«Единая Россия» впервые провела социальный онлайн-форум, в котором приняли участие представители волонтерских центров партии по всей стране, в том числе и Владимирской области .

«Единая Россия» впервые провела социальный онлайн-форум, в котором приняли участие представители волонтерских центров партии по всей стране, в том числе и Владимирской области .Участие в форуме принял Президент Владимир Путин. Он поблагодарил волонтеров за помощь, а также поддержал предложения активистов партии по новым мерам социальной поддержки людей и преодоления последствий пандемии. Напомним, в 33 регионе в волонтерском центре ЕР- более 600 добровольцев. Среди добровольных помощников более 50 депутатов. Одним из тех, кто пришел на помощь медикам, стал депутат Госдумы Игорь Игошин. Он сам возил по вызовам участкового терапевта четвертой городской больницы .Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии «Едина Россия»:- Мы очень благодарны волонтерам , в основном молодым ребятам, которые оказывают помощь пожилым , многодетным, тем, которые попали в сложную жизненную ситуацию в связи с коронавирусом.