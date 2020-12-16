Рекомендации выпустят к концу недели.

К концу недели администрация Владимирской области опубликует рекомендации, касающиеся работы на «удалёнке». Ожидается, что глава региона предложит работодателям перевести 30% сотрудников на дистанционку.На сегодняшний день большая часть подцепивших коронавирус – это трудоспособные граждане. Две трети заражённых вирусом – люди от 30 до 64 лет. Ещё 7,5% инфицированных приходится на возрастную категорию от 18 до 29.Добавим, что в декабре Госдума приняла, а президент подписал закон об удалённой работе. Он вступает в силу с 1 января.