Владимирское управление Роспотребнадзора обратилось к главе региона Владимиру Сипягину с инициативой приостановить работу баров, кафе и ресторанов с 25 декабря текущего года по 2 января 2021 года, а также в Рождество с 20:00 до 6:00.

Владимирское управление Роспотребнадзора обратилось к главе региона Владимиру Сипягину с инициативой приостановить работу баров, кафе и ресторанов с 25 декабря текущего года по 2 января 2021 года, а также в Рождество с 20:00 до 6:00.Меры направлены на борьбу с распространением коронавируса. Специалисты ведомства рекомендуют избежать нахождения посетителей в заведениях общепита в этот временной период. Исключение предлагается сделать только для кафе, которые работают на вынос.Аналогичные меры предлагается ввести в отношении фуд-кортов. Однако, окончательного решения пока не принято.Добавим, что сегодня во время традиционного брифинга власти продление запрета на проведение новогодних корпоративов до 15 января.