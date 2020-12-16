Учитывались пожелания и замечания горожан, экологов, заслуженных архитекторов.

Сегодня в здании Дворца детского (юношеского) творчества руководители московского архитектурного бюро «Реформа» представят макет концепции развития нового городского парка у ДТЮ.Напомним, многомесячная работа над концепцией благоустройства во Владимире завершена. Учитывались горожан, экологов, заслуженных архитекторов. Почти вся территория будет лесопарковой зоной - озеленение останется на уровне восьмидесяти процентов, сообщают в администрации областного центра. Сами объекты парковой инфраструктуры займут не больше трёх процентов территории.