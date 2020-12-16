Предложения от жителей принимаются до 18 января.

Администрация Владимира вынесла на общественное обсуждение поправки в правила благоустройства городской территории. Предложения принимаются до 18 января.В мэрии предлагают утвердить пять изменений. Привести к однообразию заборы частных домов в пределах одного квартала. Вариации материалов – решётка, сетка, глухой забор.Ввести получение специального ордера для ограждения многоэтажек и стоянок возле дома.Разрешить установку шлагбаумов исключительно на КПП и у ж/д переездов.На установку спутниковых тарелок и кондиционеров также потребуется разрешение властей.Ремонт фасада балкона должен согласовываться.Усилия направлены на придание зданиям более эстетичного внешнего вида.