Предложения от жителей принимаются до 18 января.
Администрация Владимира вынесла на общественное обсуждение поправки в правила благоустройства городской территории. Предложения принимаются до 18 января.
В мэрии предлагают утвердить пять изменений. Привести к однообразию заборы частных домов в пределах одного квартала. Вариации материалов – решётка, сетка, глухой забор.
Ввести получение специального ордера для ограждения многоэтажек и стоянок возле дома.
Разрешить установку шлагбаумов исключительно на КПП и у ж/д переездов.
На установку спутниковых тарелок и кондиционеров также потребуется разрешение властей.
Ремонт фасада балкона должен согласовываться.
Усилия направлены на придание зданиям более эстетичного внешнего вида.