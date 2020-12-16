Её проектировкой занимается ООО «ДорМостПроект».

Сегодня, 16 декабря, в 16:00 Союза журналистов Владимирской области в онлайн-формате состоится обсуждение схемы организации дорожного движения в областном центре.«На вопросы владимирцев ответят заместитель генерального директора ООО «ДорМостПроект» Станислав Ткаченко и главный инженер Андрей Паршков», - рассказали в пресс-службе городской администрации.К организации дорожного движения во Владимире есть масса вопросов, поэтому мэрия и решила устроить публичное обсуждение проблем, связанных с этой темой.Проектировщики, которые в мае выиграли конкурс, представят схему, созданную на основе изучения автомобильных потоков и перспектив развития региональной столицы до 2035 года.Онлайн-формат обусловлен пандемией коронавируса.