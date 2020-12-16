Прямая трансляция начнется 16 декабря 2020 года в 16.00 час.

16 декабря в 16.00 на Youtube-канале Союза журналистов Владимирской области начнется обсуждение «Комплексной схемы организации дорожного движения в муниципальном образовании городской округ Владимир» (КСОДД). Дистанционный формат выбран из-за коронавирусных ограничений, введенных при проведении массовых мероприятий с очным участием граждан.Обсуждение пройдет с участием руководителей структурных подразделений мэрии, глав районных администраций, депутатов городского Совета, представителей ГИБДД, общественности и профильных специалистов, так и с участием широкого круга горожан.Прямая трансляция наработок специалистов ООО «Дормостпроект» по организации дорожного движения во Владимире начнется 16 декабря 2020 года в 16.00 час. на Youtube-канале Союза журналистов Владимирской области.Напомним, что КСОДД разрабатывают специалисты ООО «ДорМостПроект», выигравшего в мае 2020 года открытый конкурс. В конце октября в мэрии прошло экспертное обсуждение проекта с представителями экспертного сообщества и жителей города Владимира. Разработчики из ООО «ДорМостПроект» представили результаты проведенного исследования улично-дорожной сети, данные натурного мониторинга транспортных потоков и предлагаемые модели организации дорожного движения на основе перспектив развития города Владимира до 2035 года.Участники обсуждения внесли свои коррективы в тактические варианты оптимизации дорожного движения на проблемных транспортных узлах областного центра, в частности, на площади Ленина, на пересечении улицы Верхняя Дуброва и проспекта Ленина, на бульваре художника Иванова, на перекрестке улицы Горького и проспекта Строителей и других.