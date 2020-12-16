Во Владимире в аварии пострадал ребёнок. ДТП произошло на переходе возле центра ИЗО на Большой Московской. По предварительным данным полиции, автомобиль Мини остановился на переходе возле

Во Владимире в аварии пострадал ребёнок. ДТП произошло на переходе возле центра ИЗО на Большой Московской. По предварительным данным полиции, автомобиль Мини остановился на переходе возле центра ИЗО, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент сзади в него врезался грузовой Хёндэ. От удара Мини выбросило на встречную полосу. В ДТП пострадали пассажиры Мини: 13-летний ребёнок и