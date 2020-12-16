Также средства заложены на возведение детской поликлиники для Кольчугинской ЦРБ.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области в третьем чтении утвердили в бюджете региона расходы на строительство здания скорой помощи в столице губернии.Интересно, что за счёт федеральной казны основные параметры главного финансового документа увеличились более чем на 4 млрд рублей.Порядка 70% средств израсходуют на социалку – здравоохранение и образование. На строительство больницы в микрорайоне «Заклязьменский» и здания детской поликлиники для Кольчугинской ЦРБ заложены в бюджет на 2021 год.