Сегодня на онлайн-брифинге, посвящённом текущей эпидситуации в регионе, директор департамента здравоохранения Елена Утемова заявила , что ситуация по заболеваемости остается крайне напряженной.

Сегодня на онлайн-брифинге, посвящённом текущей эпидситуации в регионе, директор департамента здравоохранения Елена Утемова заявила , что ситуация по заболеваемости остается крайне напряженной.Также чиновница сообщила , что строительство нового инфекционного госпиталя из-за отсутствия финансирования откладывается на неопределенный срок. Отвечая на вопросы журналистов, Утемова отметила, что медицинские организации области готовы к проведению вакцинации от коронавируса. Регион получил 1300 доз вакцины. Учителей , работников медицинских и социальных учреждений начнут прививать до нового года. Массовая вакцинация жителей области, начнется в январе.лена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- У нас завершилось поставка для лабораторий ПЦР диагностики, у нас полностью оснащены лаборатории центральной городской больницы города Коврова, нашего центра пульмонологической помощи, сейчас там завершена пусконаладка оборудования , производится обучение персонала, со следующей недели эти лаборатории заработают в полную меру и это нам позволит проводить дополнительно до 2000 исследований в сутки.