Во Владимирской области перераспределили средства в рамках государственной программы «Развитие культуры».

Во Владимирской области перераспределили средства в рамках государственной программы «Развитие культуры». Во многом это связано с особенностями работы учреждений культуры в условиях пандемии.Свыше 3,2 млн рублей выделено учреждениям культуры региона на приобретение оборудования для обеспечения безопасного режима работы с посетителями. Рециркуляторы воздуха и дезинфекторы будут поставлены до конца этого года.Ещё более 7,68 млн рублей направлено на поддержку государственных учреждений культуры в условиях пандемии