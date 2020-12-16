Директор департамента здравоохранения Елена Утемова сообщила, что строительство нового инфекционного госпиталя из-за отсутствия финансирования откладывается на неопределенный срок.

Директор департамента здравоохранения Елена Утемова сообщила, что строительство нового инфекционного госпиталя из-за отсутствия финансирования откладывается на неопределенный срок.Отвечая на вопросы журналистов, Утемова отметила, что медицинские организации области готовы к проведению вакцинации от коронавируса. Регион получил 1300 доз вакцины. Учителей , работников медицинских и социальных учреждений начнут прививать до нового года.